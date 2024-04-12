На Сумщині 22-річна дівчина викрала з рахунку знайомого ₴101 тис.

Роменською окружною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 22-річної дівчини, яка таємно викрадала кошти з рахунку знайомого та легалізувала їх.

За даними слідства, обвинувачена тривалий час допомагала по господарству 63-річному знайомому. Дізнавшись, що в нього на рахунку зберігається близько 150 тис. грн, дівчина вирішила заволодіти коштами. Маючи доступ до його смартфону, обвинувачена зареєструвала інтернет-банкінг від імені потерпілого на своєму мобільному пристрої, внаслідок чого отримала доступ до його карткового рахунку.

Упродовж місяця дівчина перерахувала з рахунку потерпілого на свій 101 тис. 500 грн. Частину отриманих злочинним шляхом коштів дівчина витратила на власні потреби, легалізувавши їх.

Дії обвинуваченої кваліфіковано за ч. 1 ст. 361 (несанкціоноване втручання у роботу інформаційних (автоматизованих) систем), ч. 4 ст. 185 (крадіжка) та ч. 1 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) КК України.

За скоєне їй загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Досудове розслідування завершено слідчими Роменського відділу поліції ГУНП в Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури.

Сумська обласна прокуратура