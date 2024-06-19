На Сумщині братів-рецидивістів судитимуть за розбійний напад

Зловмисники завдали щонайменше 30 ударів потерпілому та відібрали цінні речі.

За даними слідства 12 березня 2024 року в м. Суми близько 21 години обвинувачені в безлюдному місці напали на випадкового перехожого. Потерпілого побили та відібрали сумку в якій знаходились особисті речі.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів, поліцейські спільно з працівниками кінологічного центру, встановили осіб зловмисників та місце їхнього перебування. Ними виявились два брати 35 та 37 років. Нападників затримали в процесуальному порядку.

Слідчими поліції під процесуальним керівництвом Окружної прокуратури міста Суми затверджено та направлено до суду обвинувальний акт за ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. За скоєне їм загрожує до 15 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Сумсьої області