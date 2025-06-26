На Сумщині чотирьох осіб підозрюють у привласненні понад ₴1,6 млн благодійних пожертв для ЗСУ

Прокурори спільно зі слідчими ГУНП в Сумській області у взаємодії зі співробітниками Управління стратегічних розслідувань в Сумській області викрили чотирьох сумчан, які створили благодійну організацію для збору благодійних внесків нібито для потреб ЗСУ та постраждалим від війни.

Благодійні внески в розмірі 1,6 млн гривень витратили на власні потреби.

Усім особам повідомили про підозру за ч. 3 ст. 201-2 КК України – незаконне використання з метою отримання прибутку благодійних пожертв.

Готується клопотання до суду про обрання їм запобіжних заходів.

Офіс Генерального прокурора