На Сумщині півторарічний хлопчик загинув під колесами батькового авто

У селі Шевченкове Сумського району під колесами батькової автівки опинився маленький син. На місці події працюють правоохоронці.

Як попередньо зʼясували працівники поліції, вчора пообіді 37-річний чоловік, виїжджаючи з подвірʼя, не помітив та допустив наїзд на власну дитину. Від отриманих травм півторарічний хлопчик помер до приїзду медиків.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, у поліції розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 286 КК України. У рамках кримінального провадження автомобіль поміщено на спецмайданчик. Слідство триває.

Відділ комунікації поліції Сумської області