У Запоріжжі затримали двох іноземців під час спроби крадіжки сейфу з 570 тисячами гривень

Зловмисниками виявились громадяни Грузії 1991 та 1984 років народження. Наразі фігурантам, затриманим в порядку ст. 208 КПК України, повідомлено про підозру. Злодіям загрожує до шести років позбавлення волі.

24 листопада близько 17:25 до відділу поліції № 1 Запорізького районного управління надійшло повідомлення, що в офісі по вулиці Возз’єднання України спрацювала охоронна сигналізація.

За вказаною адресою негайно прибули співробітники Управління поліції охорони, кримінальної поліції та слідчо–оперативна група територіального підрозділу поліції. На місці події правоохоронці викрили на «гарячому» двох зловмисників.

Встановлено, що чоловіки, шляхом пошкодження решітки та віджиму вікна, проникли до офісного приміщення по вулиці Возз’єднання України у Запоріжжі, звідки намагались викрасти металевий сейф з грошима в сумі 570 тисяч гривень.

Особи зловмисників встановлені. Ними виявились громадяни Грузії 1991 та 1984 років народження. Старший із чоловіків вже притягався до кримінальної відповідальності за аналогічні злочини.

Фігурантів затримано в порядку ст. 208 Кримінально процесуального кодексу України. Наразі вони перебувають в ізоляторі тимчасового тримання.

Сьогодні, слідчим відділу поліції № 1 Запорізького РУП, за погодженням з окружною прокуратурою, затриманим повідомлено про підозру у злочині, передбаченому ч. 3 ст. 15 (замах на злочин), ч. 3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Вирішується питання обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція інкримінуємої статті передбачає до шести років позбавлення волі.

На теперішній час здійснюється комплекс слідчо-оперативних заходів, спрямованих на встановлення їх причетності до аналогічних злочинів на території Запоріжжя та області. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Запорізької області