На Сумщині поліцейські викрили палія транспорту

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Слідчі Роменського районного відділу поліції за процесуального керівництва прокуратури повідомили про підозру 29-річному жителю району, який намагався підпалити чужий транспорт.

Інцидент стався на початку поточного року. Тоді на лінію 102 надійшло повідомлення про те, що в одному із сіл Роменського району здійснено підпал. На місце події виїхала слідчо-оперативна группа поліції. По прибуттю правоохоронці встановили, що невідомий зловмисник підпалив та кинув у бік трактора, який стояв на подвір’ї 59-річного жителя району, дві пляшки із запалювальною рідиною. Господар, помітивши пожежу, встиг разом із сином її загасити.

Співробітники сектору кримінальної поліції провели низку оперативно-розшукових заходів, аби встановити особу підозрюваного. В результаті наполегливої роботи правоохоронці зібрали необхідні докази та встановили особу зловмисника. Ним виявився 29-річний житель району.

За даним фактом у поліції розпочали кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України (закінчений замах на умисне пошкодження майна) та за процесуального керівництва Роменської окружної прокуратури повідомили чоловіку про підозру. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Сумської області

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