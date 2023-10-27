На Сумщині поліція викрила двох громадян у спричиненні тілесних ушкоджень

Вчора на лінію поліції 102 надійшли два повідомлення про вчинення злочинів на побутовому ґрунті в містах Суми та Лебедин. В обох випадках конфлікти сталися в результаті вживання алкоголю. І в обох випадках близькі і рідні люди, щоб довести свою «правду» хапалися за ножі.

У Сумах, першими на місце події прибули співробітники Управління патрульної поліції. Оцінивши ситуацію правоохоронці викликали слідчо-оперативну групу Сумського районного управління поліції.

Наразі встановлено, що двоє рідних братів, знаходячись вдома, вживали алкогольні напої. Раптово між сп’янілими чоловіками виникла сварка, яка швидко переросла у бійку. Тож, один із братів схопився за ніж і вдарив ним у груди іншого. Пораненого 46-річного сумчанина було госпіталізовано до однієї з міських лікарень та надано допомогу.

У поліції відкрили кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.15 ч.2, ст.115 ч.1. (замах на вбивство) Кримінального кодексу України. Зловмисника затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За спробу вбивства йому може загрожувати від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Також, вчора пізно увечері, від лікарів бригади швидкої медичної допомоги в місті Лебедин, до поліції надійшло повідомлення про людину з ножовим пораненням, якій вони надавали медичну допомогу в приватному будинку. Слідчо-оперативна група поліції, прибувши за вказаною адресою, встановила, що в будинку пиячили двоє місцевих жителів. На побутовому ґрунті між приятелями виник конфлікт, під час якого 36-річний чоловік вдарив ножем у спину свого 38-річного приятеля. На щастя, пошкоджень життєво важливих органів не сталося. Пораненого госпіталізовано до Лебединської центральної районної лікарні та надано необхідну допомогу. Його життю загрози немає.

У поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 125 «Легке тілесне ушкодження» Кримінального кодексу України.

Відділ комунікації поліції Сумської області