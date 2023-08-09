На Сумщині повідомлено про підозру депутату, який «помилився» у декларації на ₴5,8 млн.

Керівник Сумської обласної прокуратури Олександр Панченко 8 серпня 2023 року повідомив про підозру директорові товариства з обмеженою відповідальністю, який також є депутатом однієї з міських рад Конотопського району, за фактом умисного внесення до декларації завідомо недостовірних відомостей (ч. 2 ст. 366-2 КК України).

За даними слідства, підозрюваний при поданні декларації за 2021 рік зазначив дані, які відрізняються від достовірних на загальну суму 5 млн 845 тис. грн. Зокрема, суб’єкт декларування не вказав 3 квартири в м. Києві, які належать на праві приватної власності його дружині, та власний житловий будинок у Конотопському районі. Також депутат у декларації збільшив на 1 млн 114 тис. грн дохід від діяльності товариства з обмеженою відповідальністю, директором якого він є.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Конотопського райвідділу поліції Головного управління Нацполіції в Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Сумська обласна прокуратура