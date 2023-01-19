На Сумщині припинено незаконний обіг тютюнових виробів

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури задокументовано протиправну діяльність мешканця обласного центру у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 204 «Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів» та ч. 1 ст. 199 «Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, що існують у паперовій формі, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів» Кримінального кодексу України, який організував збут незаконно виготовлених тютюнових виробів на території області за допомогою Telegram-каналу .

Так, до поліції надійшла оперативна інформація про можливу причетність 53-річного сумчанина до протиправної діяльності щодо збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів. Пошук клієнтів та продаж контрафактних цигарок зловмисник здійснював за допомогою Telegram-каналу.

У ході санкціонованих обшуків місць проживання зловмисника, гаражного приміщення та автомобіля виявлено та вилучено близько 12 000 пачок сигарет, грошові кошти у сумі 60000 гривень, а також поштові накладні.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими слідчого управління ГУНП в Сумській області за оперативного супроводу працівниками відділу протидії кіберзлочинам в Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури.

Сумська обласна прокуратура