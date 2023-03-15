На Сумщині шахрайка видурила у літньої жінки 20 000 гривень

Пенсіонерка з Білопільщини власноруч перерахувала невідомій зловмисниці кругленьку суму за не притягнення до кримінальної відповідальності своєї доньки, яка нібито, вчинила кримінальне правопорушення. Згодом жінка з’ясувала, що потрапила у шахрайську пастку та повідомила про злочин до поліції.

Вчора вдень до білопільської поліції з заявою про злочин звернулася 73-річна жителька села Річки Сумського району. Правоохоронцям потерпіла розповіла, що їй вранці зателефонувала невідома жінка, яка представившись працівницею поліції повідомила, що її донька, нібито, побила іншу людину і затримана поліцією.

«Тепер вашій доньці, за нанесення тілесних ушкоджень людині, загрожує кримінальна відповідальність і в’язниця, – додала «поліцейська», проте, якщо ви внесете певну суму грошей, на лікування потерпілої, кримінальне провадження відкриватися не буде, і ваша донька уникне проблем з законом».

Пенсіонерка, занервувала, і, сприйнявши інформацію за достовірну, та бажаючи врятувати від неприємностей рідну людину, зібрала всі свої заощадження у сумі 20 000 гривень та через платіжний термінал перерахувала на вказаний їй банківський рахунок. Згодом, опанувавши себе, пенсіонерка зв’язалася з донькою і зрозуміла, що втрапила у шахрайську пастку.

У поліції за вказаним фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 «Шахрайство» Кримінального кодексу України та вживають всіх необхідних заходів для встановлення особи зловмисниці та її затримання.

Поліція звертає увагу громадян: якщо ваші телефонні співрозмовники заводять мову про родичів, які начебто когось травмували, спричинили ДТП чи самі потрапили в аварію, перебувають в поліції чи потребують негайного лікування, і для їх порятунку необхідні значні суми грошей – знайте, що ви спілкуєтесь з шахраями. А тому обов’язково візьміть паузу в розмові і зателефонуйте рідним, з’ясуйте чи дійсно їм потрібна ваша допомога і яка саме. В жодному разі не піддавайтеся паніці та емоційному тиску з боку співрозмовника.

Правоохоронці радять дорослим членам родин, дітям, з якими проживають літні люди, провести відповідні розмови зі своїми батьками, розповісти про такі шахрайські схеми, і, строго – насторого, наказати їм нікому не відкривати двері за їх відсутності вдома, не впускати навіть на поріг незнайомих людей, ким би вони не називалися, і ні в якому разі не передавати їм грошові кошти та цінності. Будьте пильними і не дайте себе ошукати.

Відділ комунікації поліції Сумської області