На Сумщині судитимуть чоловіка, який погрожував підірвати місцеве кафе

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Білопільським відділом Сумської окружної прокуратури затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 59-річного чоловіка, який погрожував підірвати місцеве кафе.

Мова йде про подію, що сталась 18 грудня 2023 року у місті Білопілля. Місцевий житель зайшов у кафе, де було декілька відвідувачів, повідомивши, що у нього під курткою граната, яку він зараз тримає за кільце. Чоловік погрожував підірвати кафе, при цьому причину такого вчинку не пояснював.

Працівники поліції, які оперативно прибули за викликом, переконавшись, що гранати у нього немає вмовили чоловіка припинити протиправні дії.

Дії обвинуваченого кваліфіковано за ч. 1 ст. 296 (грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю  (хуліганство) КК України.

За скоєне йому загрожує до 5 років обмеження волі.

Сумська обласна прокуратура

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