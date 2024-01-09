На Сумщині судитимуть розповсюджувача наркотиків та порнографії

Слідчі Конотопського районного відділу поліції під процесуальним керівництвом прокуратури скерували до суду обвинувальний акт відносно юнака, який за грошову винагороду розкладав «закладки» з психотропами та розсилав порнографічні матеріали.

На початку жовтня 2023 року правоохоронці у встановленому порядку затримали 18-річного юнака, який заробляв грошові кошти неправомірною діяльністю, а саме розкладав «закладки». Як з’ясували поліцейські, зловмисник через невстановлений чат-бот в месенджері знайшов оголошення, в якому пропонувалось за грошову винагороду збувати психотропну речовину PVP. Погодившись на такий спосіб заробітку, хлопець отримав від невстановленої особи пакунок зі згортками та у зазначених місцях залишав наркотики, аби в подальшому їх отримали треті особи.

Крім того, поліцейські встановили ще декілька епізодів злочинної діяльності юнака. Так, зловмисник завантажив на свій власний мобільний телефон декілька фото та відео зображень з порнографічним змістом та надсилав їх користувачам соціальної мережі, за що хотів отримати гроші.

Також, хлопець протягом декількох місяців схиляв неповнолітню дівчину до спільного вживання PVР, а також надавав психотропну речовину останній. Внаслідок тривалого вживання наркотичних засобів неповнолітня вимушена була звернутись до центру психосоціальної реабілітації та пройти курс лікування від наркотичної залежності.

Наразі слідчі під процесуальним керівництвом прокуратури скерували до суду обвинувальний акт відносно юнака за статтями 301, 307, 309, 315 та 162 Кримінального кодексу України. За вчинене зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Сумської області