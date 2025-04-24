На Сумщині судитимуть шахрайку, яка ошукала людей більше ніж на ₴3 млн.

Слідчі Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області, під процесуальним керівництвом окружної прокуратури, скерували до суду обвинувальний акт стосовно 30-річної жінки, яка систематично ошукувала громадян, а потім легалізувала доходи.

За даними слідства, зловмисниця, представляючись адвокатом у сфері військового права, через соцмережі входила в довіру переважно до родичів загиблих або полонених військовослужбовців, а також і до самих військових. Вона обіцяла допомогу в отриманні соціальних виплат або сприяння у звільненні з військової служби. Крім того, зловживала довірою людей при здачі житла в оренду в м. Суми.

Після укладання фіктивних договорів та отримання коштів – зникала. Усього встановлено 12 потерпілих. Сума збитків перевищила 3 млн грн.

Обвинувальний акт за ч.ч. 2, 3, 4, 5 ст. 190 та ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу України направлено до суду.

Відділ комунікації поліції Сумської області