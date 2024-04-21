На Сумщині судитимуть трьох агентів РФ, які «зливали» дані про ЗСУ та результати обстрілів

Сумською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно трьох жителів м. Середина-Буда Шосткинського району за вчинення державної зради в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 28/ч. 2 ст. 111 КК України).

Слідством встановлено, що до складу агентурної групи входила 25-річна дівчина, її 50-річна мати та 42-річний односелець. Російські агенти не лише збирали дані про актуальні місця розміщення підрозділів Збройних Сил України, їх переміщення, озброєння, а й інформували ворога про результати нанесення вогневих уражень рф по території Шосткинського району Сумської області.

Дотримуючись засобів конспірації, всю зібрану інформацію наймолодша агентка узагальнювала та передавала за допомогою одного з месенджерів співробітнику федеральної служби безпеки російської федерації, який з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну залучив її до конфіденційного співробітництва.

На даний час обвинувачені перебувають під вартою.

Досудове розслідування завершено слідчими Управління Служби безпеки України в Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури.

Сумська обласна прокуратура