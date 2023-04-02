На Сумщині затримали жінку, яка торгувала гранатами РГД-5

У рамках проведення спеціальних превентивних заходів з протидії незаконному обігу зброї та вибухівки, слідчі поліції під процесуальним керівництвом прокуратури викрили 50-річну мешканку м. Буринь за фактом незаконного поводження з бойовими припасами.

За даними слідства, зловмисниця займалася збутом предметів, зовні схожих на гранати “РГД-5”. Ціну однієї визначила у 3 000 гривень. У ході оперативної закупки працівники поліції задокументували злочинну діяльність жінки.

Слідчі поліції під процесуальним керівництвом прокуратури вже повідомили жінці про підозру за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами» Кримінального кодексу України. Наразі зловмисниці вже обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Відділ комунікації поліції Сумської області