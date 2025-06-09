На Сумщині зловмисники побили чоловіка до смерті і закопали тіло в чагарниках

Правоохоронці затримали двох мешканців Тростянецької громади, яких підозрюють у побитті чоловіка, що призвело до його смерті. Зловмисники намагалися приховати тіло.

Наприкінці травня до поліції звернулася жінка, яка повідомила про зникнення 42-річного брата. Під час розшукових заходів з’ясувалося, що до зникнення причетні двоє місцевих жителів.

За даними слідства, між потерпілим і підозрюваними виникла сварка, що переросла в бійку. Вони завдали чоловікові численних ударів, від яких він загинув. Тіло закопали в чагарниках.

Обом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 121 КК України. Їм загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває. // The Sumy Post