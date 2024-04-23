На Теофіпольщині судитимуть чоловіка, який кривдив дружину в присутності малолітніх дітей

Слідчі поліції вже завершили розслідування кримінального провадження, відкритого за ст. 126-1 (Домашнє насильство) Кримінального кодексу України і передали матеріали до суду.

27-річний місцевий житель кривдив дружину, постійно лаявся на неї в присутності малолітніх дітей та навіть виганяв їх із дому. Щоразу, коли надходив виклик від потерпілої, поліцейські складали на порушника адміністративні матеріали, проводили з ним бесіди. Проте такі дії мали короткостроковий ефект — за деякий час чоловік повертався до старого.

Оскільки кривдник не виправився, поліцейські отримали підстави для відкриття кримінального провадження.

Наразі слідчі вже завершили досудове розслідування. Обвинувальний акт скерували до суду. Нагадаємо, санкція статті передбачає альтернативні види покарання, найсуворіше з яких — до 2-х років позбавлення волі.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області