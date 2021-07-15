На Тернопільщині авто на смерть збило 2-річного хлопчика
В одному із сіл Кременецького району Тернопільської області у середу, 14 липня, під колесами автомобіля загинув 2-річний хлопчик.
Про це повідомили в Нацполіції Тернопільської області.
За даними правоохоронців, водій автомобіля УАЗ збив хлочпика. Дитина, яка опинилась під колесами авто загинула на місці.
Правоохоронці відкрили провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Водію загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі. Триває слідство. // ДілоTweet