На Тернопільщині уродженця росії підозрюють у незаконному заволодінні транспортними засобами та крадіжці

Зловмисник причетний до угону двох автівок та вчинення крадіжки з магазину. Наразі він перебуває у розшуку.

У ході слідчо-оперативних заходів поліцейські встановили, що наприкінці січня цього року 29-річний зловмисник заволодів автомобілями двох жителів Лановецької громади. В одного з подвір’я викрав іномарку Volkswagen Caddy, а в іншого – BMW. Транспортні засоби поліцейські розшукали та повернули власникам.

У ході досудового розслідування також стало відомо, що уродженець росії причетний до крадіжки з крамниці, що в селі Юськівці на Лановеччині. З торгового закладу виніс 10 тисяч гривень та декілька пляшок спиртного.

Відомості за даними фактами внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 289 (незаконне заволодіння транспортними засобами) та частиною 3 статті 185 (крадіжка, поєднана з проникненням) Кримінального кодексу.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області