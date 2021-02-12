На Тернопільщині затримали осіб, причетних до угону, розбою, грабежу та викрадення людини

Зловмисники погрожували розправою, обікрали, пограбували, побили товариша, а після цього відібрали автомобіль та втекли, взявши в заручники людину. Потерпілі — жителі райцентру.

Один з потерпілих розповів, що позичив знайомому гроші. Останній перетелефонував і сказав приїхати по борг. Позичальник так і зробив, взявши з собою товариша.

Коли приїхав за вказаною адресою та зайшов у помешкання, на чоловіка накинулися двоє, вдарили та почали вимагати ключі від автомобіля, документи, гроші й цінні речі.

Після цього привели в будинок товариша і почали бити його палицею по тілу. Власникові автівки вдалося втекти.

Впродовж кількох годин чоловік ховався від кривдників в полі й лише над ранок дістався до найближчого фермерського господарства та повідомив про злочин на лінію «102».

За словами заступника начальника ГУНП в Тернопільській області Володимира Галевича, пошуками зловмисників зайнялися працівники карного розшуку під процесуальним керівництвом Заліщицького відділу Чортківської місцевої прокуратури. Оперативники опрацьовували камери спостереження «Безпечне місто».

Як стало відомо згодом, після втечі одного з потерпілих, зловмисники змусили іншого чоловіка їхати з ними на Тернопіль, але через Борщів.

У викраденому авто були цінні речі — фотоапарат, скутер та зварювальний апарат. Останній викрадачі продали дорогою на Тернопіль за 200 гривень, аби мати кошти на пальне.

Вже в обласному центрі вони змусили заручника на своє ім’я здати до ломбарду фотоапарат і шукали клієнтів на автомобіль та скутер. Проте транспортні засоби реалізувати не встигли. Їх викрили працівники карного розшуку. Як з’ясувалося, зловмисники уже відбували покарання у місцях позбавлення волі за вбивство.

Чоловіків затримали згідно зі статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їм оголосили підозру за п’ятьма статтями Кримінального кодексу України — розбій, крадіжка, грабіж, незаконне заволодіння транспортним засобом та позбавлення волі або викрадення людини. Обом підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Триває слідство та встановлюються усі обставини злочину.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області