На Тернопільщині затримали водія, причетного до смерті двох молодих людей (фото)

Кермування у стані алкогольного сп’яніння стало причиною аварії на Бережанщині. Водій автомобіля Mitsubishi Galant не впорався з керуванням та злетів у кювет.

В результаті цього іномарка перекинулася та врізалася в електроопору. ДТП трапилася 24 жовтня о 1:14 на трасі Стрий-Ізварино, неподалік села Шибалин. На момент аварії в салоні авто перебував водій та троє пасажирів. Усі мешканці селища Козова.

Тридцятирічний чоловік загинув на місці автопригоди, 22-річна дівчина від отриманих травм померла в лікарні. Ще одну пасажирку госпіталізували до медзакладу з травматичною ампутацією вуха. Найменше постраждав у ДТП водій.

У ході перевірки стало відомо, що на момент аварії кермувальник перебував в стані алкогольного сп’яніння. Водія затримали згідно із статтею 208 КУпАП. Йому інкримінують статтю 286-1 Ч.4 (керування транспортними засобами в стані алкогольного сп’яніння, якщо вони спричинили загибель кількох осіб).

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від семи до дванадцяти років. Триває слідство.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області