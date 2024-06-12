На Тернопільщині чоловік смертельно травмував співмешканку

Зловмисник побив жінку під час сварки й вона впродовж декількох годин померла. За скоєне 24-річному жителю Кременеччини загрожує до десяти років в’язниці.

На спецлінію «102» до поліції Тернопільщини надійшло повідомлення від лікарів екстреної медичної допомоги про те, що в одному з приватних будинків Почаєва вони констатували смерть 30-річної жінки. Для перевірки інформації за вказаною адресою негайно прибула слідчо-оперативна група.

На місці події поліцейські виявили тіло потерпілої з ознаками насильницької смерті, а також її співмешканця, який викликав «швидку» нібито через те, що жінка тривалий час не прокидалась від сну.

Чоловік спершу запевнив правоохоронців, що жінка мала захворювання крові, яке супроводжувалось утворенням синців, а згодом зізнався, що напередодні побив її під час сварки. Після цього подружжя пішло спати, але зранку жінка вже не прокинулась.

Тіло потерпілої було направлено на проведення судово-медичної експертизи. Згідно з висновками експерта – смерть жінки настала в результаті отриманих тілесних ушкоджень.

Наразі слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Триває досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області