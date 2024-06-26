Переплата під час ремонту мостів та розв’язок ₴3,5 млн. – судитимуть головного інженера КП «Київавтошляхміст»

За процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури міста Києва до суду скеровано обвинувальний акт відносно головного інженера КП «Київавтошляхміст» за фактом службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, між КП «Київавтошляхміст» та приватним підприємством у 2022 році був укладений договір підряду на виконання аварійних, відновних робіт по заміні гідроізоляції на Північному та Південному мостах, а також на естакадах та транспортних розв’язках у м. Києві.

Головний інженер комунального підприємства, знаючи, що під час виконання робіт підрядником використано матеріали, що не передбачені тендерною документацією, а також знаючи, що до актів виконаних робіт включені додаткові роботи, які також не передбачені договором, підписав їх.

На підставі підписаних актів виконаних робіт на рахунки приватної фірми були перераховані бюджетні кошти. Висновком експертів підтверджено завдання збитків столичній громаді на суму понад 3,5 млн. грн.

Зазначимо, що діяльність посадових осіб КП «Київавтошляхміст» вивчається також в рамках розслідування, розпочатого за фактом обвалу 19 червня 2024 року металевої конструкції пішохідної зони Повітрофлотського мосту (ч. 1 ст. 275 КК України). Вказаний міст перебуває на балансі КП «Київавтошляхміст». Процесуальне керівництво здійснює Шевченківська окружна прокуратура.

Київська міська прокуратура