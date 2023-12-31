Вдарив брата ножем у шию та втік – у Миколаєві затримали неповнолітнього за замах на вбивство

Оперативники розшукали підлітка, коли той переховувався у свого родича у обласному центрі. Нині зловмиснику повідомили про підозру за ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України та суд обрав йому запобіжний захід тримання під вартою. За скоєне хлопцю загрожує до 15 років ув’язнення.

27 грудня до відділення поліції № 1 Баштанського районного управління надійшло повідомлення від фельдшера медичного закладу про те, що до них доставлений мешканець одного із сіл Софіївської громади. Медики зафіксували у постраждалого проникаюче ножове поранення шиї.

Поліцейські з’ясували, що тілесні ушкодження постраждалий отримав від свого молодшого брата, з яким вони перебувають у неприязних відносинах. Ранком того дня 15-річний хлопець зайшов у кімнату , де відпочивав старший брат та наніс удар ножем в область шиї. Після скоєного він відразу втік з дому та почав переховуватись.

Провівши низку оперативно-розшукових заходів, поліцейські встановили, що зловмисник знаходився у Миколаєві, де перебував у свого дядька. Його затримали та доставили до відділення поліції.

З місця події поліцейські вилучили знаряддя злочину – ніж, та направили його на експертне дослідження.

Наразі потерпілий перебуває у лікарні. Його життю нічого не загрожує.

За процесуального керівництва Новобузького відділу Баштанської окружної прокуратури зловмиснику повідомили про підозру за ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України «Замах на умисне вбивство». За скоєний злочин підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нині Новобузький районний суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.

Баштанський районний відділ поліції Миколаївської області