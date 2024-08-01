На Тернопільщині депутат сільради під виглядом волонтерів переправив за кордон 74 ухилянтів

Слідчі ГУНП в Тернопільській області завершили досудове розслідування щодо організатора незаконної схеми переправлення осіб, які підлягали мобілізації, через державний кордон України. Підозрюваному загрожує до семи років позбавлення волі.

Припинили злочинні дії фігуранта слідчі слідчого управління обласної поліції спільно зі співробітниками управління СБУ в Тернопільській області за процесуального керівництва Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.

У ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що підозрюваний, бувши депутатом однієї із сільських рад, був мобілізований та проходив службу в одній із військових частин міста Тернополя.

Отримавши доступ до службової документації, він вносив неправдиві відомості в листи-обґрунтування для виїзду волонтерів за кордон з метою ввезення гуманітарної допомоги для військових. У документи замість реальних прізвищ водіїв-волонтерів вписував дані ухилянтів. Тоді на підставі підроблених листів-обґрунтувань таких осіб включали до автоматизованої інформаційної системи і вони безперешкодно виїжджали за межі України, проте назад не поверталися. У такий спосіб упродовж липня 2022 – січня 2023 років він допоміг перетнути кордон 74 військовозобов’язаним чоловікам.

Фігуранту слідчі поліції оголосили підозру за ч. 2 ст. 332 (організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчинена щодо кількох осіб) Кримінального кодексу України. За скоєне обвинуваченому загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Наразі обвинувальний акт з матеріалами кримінального провадження скеровано до суду.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області