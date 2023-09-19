На Тернопільщині шахрай оформив кредитів на громадян майже на півмільйона гривень

Кіберполіцейські викрили 20-річного мешканця обласного центру. Зловмисник шахрайським способом отримував інформацію для входу в онлайн-банкінг довірливих громадян та оформлював кредити від імені жертв.

Використовуючи отримані конфіденційні дані, підприємливий чоловік оформлював онлайн-кредити, а кошти переводив на інші підконтрольні рахунки. У такий спосіб зловмисник ошукав 27 осіб на майже півмільйона гривень.

У червні минулого року оперативники кіберполіції спільно зі слідчими обласного главку під процесуальним керівництвом прокуратури Тернопільської області провели обшук в оселі правопорушника. Було вилучено мобільні телефони, карти пам’яті, флеш накопичувачі тощо.

Дії обвинуваченого кваліфіковані за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство), санкція якої передбачає до п’яти років позбавлення волі.

Наразі обвинувальний акт скеровано до суду.

Кіберполіція нагадує: не передавайте невідомим конфіденційну інформацію, зокрема, щодо платіжних карток (CVV-код, термін дії картки) стороннім особам!

Відділ комунікації поліції Тернопільської області