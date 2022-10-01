На Тернопільщині судитимуть чоловіка, який різками до смерті запоров сусіда

П’ятдесятирічний житель Мельниці-Подільської територіальної громади постане перед судом за тяжкі тілесні ушкодження, що спричинили смерть потерпілого. Чоловік дерев’яними різками до смерті побив знайомого, а коли той перестав подавати ознаки життя, повідомив на лінію “102″.

Виїжджали на місце події і слідчі, і лікарі, але останні констатували лише смерть 52-річного жителя.

22 липня потерпілий прийшов у гості до знайомого. У цей момент до літньої кухні забіг сусід і почав дерев’яними різками бити чоловіка по руках, голові та по спині. Останній втратив свідомість, але нападника це не зупинило. Він привів до тями свою жертву і продовжив виховний процес. У результаті численних травм та крововтрати потерпілий помер.

У ході слідства стало відомо, що загиблий вів антигромадський спосіб життя. На прожиття заробляв крадіжками. Жертвою злодія став і підозрюваний. Саме тому він вирішив провчити односельця.

Після того, як сусід перестав подавати ознаки життя, підозрюваний повідомив про свій вчинок поліцію. Його затримали згідно зі статтею 208 КПК і оголосили підозру відповідно до ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) ККУ. Тепер справою чоловіка займатиметься суд.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області