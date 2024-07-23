На Тернопільщині за хабарництво затримано керівника військкомату (ТЦК)

Після викриття військовому комісару вручили підозру, а його авто негайно обшукали.

Сьогодні, 23 липня, під час засідання ради оборони Тернопільщини затримали керівника Борщівського ТЦК та СП. Його підозрюють у систематичному вимаганні хабарів від ухилянтів.

За даними слідства, військовий комісар брав хабарі за допомогу ухилитися від мобілізації. Відео з доказами корупційних дій оприлюднив начальник поліції Тернопільщини Сергій Зюбаненко.

Після затримання керівника ТЦК та СП, правоохоронці провели понад 30 обшуків у Чортківському та Тернопільському районах. Їхньою метою було виявити можливих спільників військового комісара та розкрити всю схему корупції. Обшуки торкнулися не лише чинних працівників ТЦК, але й колишнього військового комісара Борщова Сергія Ткача, який наразі працює в Борщівській міській раді.

Свідки зазначили, що після доповіді поліцейського деяким військовим стало погано і до будівлі облради викликали кілька швидких допомог.

Наразі триває розслідування. // Главком