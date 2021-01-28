На территории детсада в Никополе прогремел взрыв

В Никополе на территории детсада произошел взрыв.

Как сообщили в полиции, хулигана задержали — решается вопрос о вручении ему сообщения о подозрении, передает УНН.

По информации полиции, инцидент произошел 27 января около 13 часов — поступило сообщение от заведующей детским садом в городе Никополе о взрыве вблизи котельной на территории заведения.

При осмотре следственно-оперативная группа изъяла остатки неизвестного самодельного взрывного устройства и направила их на экспертизу.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и доставили в полицию 37-летнего мужчину, который обоснованно подозревается в хулиганских действиях. Известно, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности. Следователи открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет», — говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос о вручении ему сообщения о подозрении и избрании меры пресечения.