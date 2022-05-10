На Тячівщині поліція припинила незаконний видобуток піщано-гравійної суміші

Вчора, 9 травня, під час патрулювання території в межах населеного пункту Усть-Чорна співробітники групи швидкого реагування Тячівського районного відділу поліції помітили на березі річки Тересва великогабаритну техніку, якою здійснювали видобуток піщано-гравійної суміші.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу, працівники якої провели детальний огляд місця події та транспортних засобів, виявлених колегами.

З’ясувалося, що двоє місцевих жителів за допомогою екскаватора вантажили на транспортний засіб «Краз» піщано-гравійну суміш. Жодних дозвільних документів на проведення видобувних робіт фігуранти надати не змогли, що поставило під сумнів законність їх діяльності.

Працівники поліції вилучили транспортні засоби та вантаж і вже звернулися до суду з клопотанням про накладення арешту на техніку.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 240 Кримінального кодексу України, тобто Порушення правил охорони та використання надр, якщо це створило небезпеку для здоров’я людей чи довкілля, а також незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення.

У ході досудового розслідування правоохоронці встановлять всі обставини події. Слідство триває.

Поліція Закарпатської області