На «Укрзализныце» проводятся обыски по делу о растратах

Национальная полиция проводит обыски на «Укрзализныце». Следственные действия проходят по уголовному делу о растратах.

Об этом говорится в сообщении на сайте компании .

Сообщается, что следователи проводят обыски в филиале «Центр обеспечения производства».

«Правоохранители расследуют возможные злоупотребления при закупке масел и смазочных материалов. В частности, следствие установило, что их закупка в 2019-2021 годах осуществлялась по ценам выше рыночных», — говорится в сообщении.

«Укрзализныця» готова к сотрудничеству и предоставит все необходимые документы, предусмотренные законодательством.

Напомним, ранее СБУ раскрыла коррупционную схему на Ужгородской дирекции железнодорожных перевозок. По данным следствия, глав структурных подразделений подозревают в нанесении государству убытков на свыше 5 млн гривен. В частности, они организовали переправку продукции из России в одну из стран Евросоюза.