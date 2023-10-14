На Уманщині чоловік вбив колишню дружину і намагався спалити її тіло

За процесуального керівництва прокурорів Уманської окружної прокуратури повідомлено про підозру в умисному вбивсті та пошкодженні чужого майна шляхом підпалу жителю Дмитрушківської територіальної громади на Уманщині (ч. 1 ст. 115, ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України).

За версією слідства, на початку жовтня цього року в одному із сіл Уманського району між колишнім подружжям виник конфлікт, під час якого чоловік наніс колишній дружині численні удари руками та ножем по тілу.

Від отриманих травм жінка загинула.

Зловмисник, намагаючись приховати сліди вчиненого злочину, підпалив господарську будівлю у домоволодінні.

Під час гасіння пожежі було виявлено понівечений труп жінки.

Чоловіка затримано та судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Довідково: санкцією ч. 1 ст. 115 КК України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років, санкцією ч. 2 ст. 194 КК України – позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури