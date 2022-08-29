На Уманщині повідомлено про підозру трьом шахраям

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За процесуального керівництва Черкаської обласної прокуратури повідомлено про підозру трьом жителям міста Умані, які за допомогою мережі Інтернет налагодили шахрайську схему привласнення грошових коштів з використанням підроблених документів, розміщуючи повідомлення про продаж неіснуючих автомобільних запчастин до різних марок автомобілів (ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України).

Так, за даними слідства підозрювані особи розміщували на інтернет-майданчиках «ОЛХ», «АUTO.RIA», «Авто Про», «Флагма» оголошення про продаж неіснуючих автозапчастин та просили  покупців здійснювати передплату на банківську картку, а отримавши кошти, блокували номери телефонів клієнтів і більше не виходили на зв’язок.

Наразі слідством встановлено, що внаслідок шахрайських дій зловмисники заволоділи коштами на суму понад 150 тис. грн.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури

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