На Уманщині викрито ОЗГ «телефонних» шахраїв

За процесуального керівництва Черкаської обласної та Уманської окружної прокуратур п’ятьом учасникам організованої злочинної групи повідомлено про підозру за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене організованою групою ( ч. 5 ст. 190 КК України).

За версією слідства, 40-річний місцевий мешканець організував у місті Умані так званий «колл-центр», до роботи в якому залучив ще чотирьох спільників. «Ділки» систематично отримували інформацію про громадян, котрі розміщували заявки на придбання автомобільних деталей на спеціалізованому інтернет-ресурсі та телефонували до них, пропонуючи продаж запасних частин на умовах повної або часткової передоплати. Ціну запчастин зазвичай називали нижче середньоринкової. В дійсності ніяких автозапчастин зловмисники не мали та не збирались їх відправляти покупцям, а дочекавшись перерахування коштів на підконтрольні організатору рахунки, блокували телефонні номери довірливих покупців.

Для прикриття незаконної діяльності учасники групи регулярно змінювали телефони і сім-картки, банківські рахунки, якими користувались, та навіть місце розташування «колл-центру».

Досудовим розслідуванням встановлено 83 громадянина з усієї України, ошуканих злочинною групою на загальну суму майже 800 тисяч гривень.

На даний час організатору та чотирьом виконавцям повідомлено про підозру. За принципової позиції сторони обвинувачення судом задоволено клопотання про їх поміщення під варту.

У разі доведення вини зловмисникам загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Спільні заходи з викриття зловмисників проводились Черкаською обласною та Уманською окружною прокуратурами, Управлінням карного розшуку ГУНП в Черкаській області та Уманським районним управлінням поліції.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури