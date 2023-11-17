У Верхньодніпровську поліцейські викрили 26-річну шахрайку, яка продавала неіснуючі дрова
Через соціальну мережу підозрювана продавала дрова за умови передплати на банківську картку. Щойно гроші надходили на рахунок, жінка обривала зв’язок із покупцями.
Правоохоронці встановили, що зловмисниця в соціальній мережі створила сторінку з оголошенням про продаж дров. Для правдоподібності додала фото деревини, попередньо завантажене з інтернету. Дана об`ява зацікавила 46-річного жителя Кіровоградської області. Чоловік зв`язався з псевдопродавцем та домовився про поставку дров, заплативши передплату за товар та його доставку. Однак дрова так і не отримав, а зв`язок із «продавцем» зник.
Поліцейські відділення поліції №3 Кам`янського РУП встановили, що до шахрайства причетна 26-річна жителька Верхньодніпровська.
За погодженням з Жовтоводською окружною прокуратурою жінці повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.
Поліцейські нагадують громадянам бути уважними та обережними під час купівлі товару в інтернеті. Щоб не стати жертвою шахраїв та не втратити кошти, купуйте товари лише у перевірених продавців та користуйтеся послугою післяплати за товар. А якщо ви стали жертвами шахрайських дій, звертайтеся до поліції
Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області
за матеріалами Кам’янського РУП