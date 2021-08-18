У Дніпрі співробітника СІЗО судитимуть за збут наркотичних засобів

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт відносно співробітника Дніпровської установи виконання покарань (№4) за збут наркотичних засобів у особливо великому розмірі (ч. 3 ст. 307 КК України).

За даними слідства, старший уповноважений оперативного відділу установи збув громадянці близько 50 г метадону за грошову винагороду у 58 тис грн.

Під час санкціонованого обшуку за місцем мешкання співробітника СІЗО правоохоронними органами вилучено автомобіль «Toyota Land Cruiser Prado», у якому знаходився наркотичний засіб, та грошові кошти у сумі 5700 дол США та 100 тис грн.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Дніпропетровської обласної прокуратури