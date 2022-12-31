У Вінниці затримали раніше судимого зловмисника, який намагався задушити таксиста

Вночі, 29 грудня, працівники поліції під час несення служби на одній з вулиць обласного центру на місці злочину затримали раніше судимого 22-річного мешканця Хмельницької області, який мотузкою намагався задушити водія служби таксі. Зловмисник затриманий в процесуальному порядку та поміщений до ізолятора тимчасового тримання. За такий злочин затриманому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Як розповів заступник начальника Вінницького районного управління поліції Василь Стаховський, під час несення служби, зокрема, перевірки дотримання громадянами обмежень комендантської години, він разом з заступником начальника Відділу поліції № 1 Сергієм Кухаруком на перехресті вулиць Привокзальна та Брацлавська, помітили автомобіль служби таксі, який хаотично рухався в їх напрямку. Наближаючись, з салону автомобіля випав чоловік та потрапив під колеса транспортного засобу. Поліцейські підійшли, щоб з’ясувати обставини події та надати чоловіку допомогу.

Під час розмови правоохоронці встановили, що 20-річний водій служби таксі, житель м. Хмельницького, отримав замовлення на поїздку до Вінниці від місцевого жителя. Протягом усієї поїздки пасажир поводив себе підозріло та не спілкувався з водієм. Близько опівночі вони в’їхали до обласного центру. Хмельничанин повідомив кермувальнику, що за поїздку розрахується його знайома, коли вони приїдуть за вказаною адресою.

Прибувши на місце, вони зачекали кілька хвилин, але до пасажира так й ніхто не вийшов. Тоді водій повернувся до чоловіка, який сидів позаду нього, та попросив розрахуватися. В цей час у руках пасажира він помітив мотузку, яку той, не гаючи часу, накинув на його шию та почав душити. Потерпілий не розгубився. Неподалік на дорозі він помітив проблискові маячки поліцейської автівки й почав рухатись в її напрямку. Зрозумівши, куди прямує перевізник, правопорушник відкрив дверцята та вистрибнув з автомобіля.

Поліцейські викликали швидку медичну допомогу. Надалі правоохоронці доставили зловмисника до відділу поліції, де встановили його особу. Ним виявився раніше судимий за майнові злочини 22-річний мешканець Хмельниччини.

Чоловіка затримано в процесуальному порядку та поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

За цим фактом поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 2 ст.15 п. 6 ч. 2 ст. 115 КК України (замах на вбивство). За такий злочин затриманому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Слідчими вирішується питання щодо повідомлення зловмиснику про підозру та обрання запобіжного заходу.

Відділ комунікації поліції Вінницької області