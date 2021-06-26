На Ужгородщині поліцейські розшукали водія, який збив пішохода та втік з місця пригоди

Повідомлення про автопригоду з потерпілими у селі Тарнівці Ужгородського району до поліції надійшло 21 червня, близько 22 год.

На місце події негайно виїхали поліцейські слідчо-оперативної групи та експерти. Вони встановили, що внаслідок ДТП травми отримав 35-річний чоловік. Медики діагностували у потерпілого черепно-мозкову травму, струс головного мозку та перелом носа. Водій, який травмував пішохода, з місця аварії втік.

У результаті проведення комплексу оперативно-розшукових заходів всі деталі справи вдалося встановити. Поліцейські з’ясували особу водія та знайшли його транспортний засіб. До автопригоди причетний 56-річний мешканець сусіднього села Галичі. Винуватець аварії не впорався з керуванням і допустив наїзд на місцевого жителя. Після вчиненого водій покинув місце автопригоди, а автомобіль сховав у дворі товариша.

За фактом дорожньо-транспортної пригоди слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху. Також відносно водія вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч.1 ст.135 Кримінального кодексу України. Йдеться про залишення особи в небезпеці.

Транспортний засіб поміщено на арештмайданчик відділення поліції. Слідство у справі триває.

Поліція Закарпатської області