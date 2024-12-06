В Одесі затримали 35-річного чоловіка, який у житловому кварталі тримав в руках приведену в дію гранату

Перебуваючи між багатоповерхівками на вулиці Варненській, містянин зірвав з боєприпасу чеку. Про зловмисника повідомив на спецлінію 102 перехожий.

На місце події оперативно було скеровано спецпідрозділ КОРД поліції Одещини. Внаслідок злагоджених дій спецпризначенців правопорушника було роззброєно та затримано. Наразі на місці події працюють вибухотехніки. Небезпечний предмет вилучено. В ході слідства буде встановлено його походження. Зараз з фігурантом працюють слідчі.

Встановлено, що затриманий на початку грудня цього року був умовно засуджений за спричинення тяжких тілесних ушкоджень та неодноразово потрапляв у поле зору поліції за скоєння адміністративних правопорушень.

Відомості слідчими внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 (носіння, зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу України. Фігурант затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Відділ комунікації поліції Одещини