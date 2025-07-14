На Ужгородщині затримали підозрюваного у переправленні ухилянтів через кордон до Словаччини

Слідчі Відділу поліції №1 Ужгородського РУП спільно зі співробітниками Управління міграційної поліції ГУНП в Закарпатській області та оперативниками ГОРВ 94 прикордонного загону припинили діяльність ще одного каналу незаконного переправлення військовозобов’язаних чоловіків через державний кордон України.

У ході досудового розслідування поліцейські з’ясували, що до функціонування злочинної схеми причетний 40-річний мешканець міста Чоп. Через мережу Інтернет він підшукував чоловіків мобілізаційного віку та пропонував їм безперешкодну втечу з країни поза офіційними пунктами пропуску. Свої послуги він оцінював у 12000$.

Раніше правоохоронці задокументували факт спроби переправлення через кордон двох мешканців міста Бориспіль Київської області. Встановлено, що чоловіки заплатили зловмисникові авансовий платіж, а другу частину оплати мали здійснити після успішного перетину кордону.

Після отримання інструкцій від підозрюваного військовозобов’язані вирушили в напрямку українсько-словацького кордону. Однак за 1500 метрів до лінії держрубежу їх затримали військовослужбовці 94 прикордонного загону Державної прикордонної служби України.

За місцем проживання підозрюваного поліцейські провели санкціонований судом обшук — вилучено готівку, надувний човен, мобільний телефон та автомобіль «Mercedes».

За фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України, слідчі Відділу поліції №1 Ужгородського райуправління поліції, за процесуального керівництва Закарпатської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону, повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України.

Зловмисника поліцейські затримали у процесуальному порядку та помістили до ізолятора тимчасового тримання. У справі триває слідство.

Поліція Закарпатської області