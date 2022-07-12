Поліцейські Вінниччини затримали двох в’язнів, які втекли з місць обмеження волі

Засуджені за крадіжку та пограбування злочинці, ретельно та завчасно спланували втечу, що дало їм можливість доїхати до Дніпропетровської області, де їх і затримали працівники поліції.

За словами начальника Відділу поліції №3 Гайсинського районного управління поліції Михайла Литвинова, після отримання повідомлення про втечу засуджених від адміністрації пенітенціарної установи оперативники розпочали заходи з пошуку засуджених. Втікачів, віком 29 та 33 роки затримали в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області. Поліцейські встановили, що зловмисники заздалегідь підшукали транспорт для поїздки з Гайсинського району до Вінниці, взяли з собою змінний одяг, щоб заплутати їх пошуки, та потягом доїхали до Кривого Рогу.

Оперативно розшукати та затримати правопорушників вдалось завдяки співпраці співробітників Відділу поліції №3 Гайсинського районного управління, оперативників Управління карного розшуку та кіберполіції Вінниччини, працівників поліції Кривого Рогу та Дніпропетровщини.

Чоловіків затримано в процесуальному порядку та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Слідством вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру.

За цим фактом слідством розслідується провадження за ст. 390 Кримінального кодексу України (ухилення від відбування покарання у виді обмеження волі та у виді позбавлення волі). Такий злочин карається позбавленням волі терміном до 3 років.

Відділ комунікації поліції Вінницької області