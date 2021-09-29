На вимаганні хабарів внутрішня безпека Нацполіції викрила поліцейських Чернігівщини

Один із нарядів групи реагування патрульної поліції (ГРПП) міста Прилуки займався вимаганням хабарів із водіїв-порушників. Погрожуючи притягненням до адміністративної відповідальності, інспектори поліції за кожну зміну отримували від осіб по 20 000 гривень «відкупних».

Окремі співробітники поліції Чернігівської області, за попередньою змовою, з корисливих мотивів, налагодили схему незаконного збагачення шляхом вимагання неправомірної вигоди з осіб, які порушили ПДР, – таку інформацію встановили працівники Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції. За зібраними матеріалами слідчі Державного бюро розслідувань розпочали кримінальне провадження.

До протиправних дій виявилися причетними співробітники Прилуцького районного відділу поліції. Двоє поліцейських у складі ГРПП, яку керівництво підрозділу не задіювало ані на виклики, ані на патрулювання, заступали відразу на три зміни чергування, підшукували водіїв, які порушували ПДР, та вимагали хабарі.

Правоохоронці задокументували 30 епізодів злочинної діяльності фігурантів. Затримали їх при одержанні 10 000 гривень неправомірної вигоди. Працівники ДВБ НПУ, ДБР та Київської міської прокуратури провели санкціоновані обшуки у Прилуцькому районному відділі поліції.

В процесуальному порядку інспекторів ГРПП затримано. Їм оголошено про підозру за ч.3 ст.368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України та подано клопотання на обрання запобіжного заходу. У разі доведення вини поліцейським загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.

Триває подальша перевірка на причетність до дій затриманих інших працівників поліції, зокрема серед керівного складу Прилуцького РВП.

Департамент внутрішньої безпеки

Національної поліції України