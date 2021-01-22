На вимаганні та одержанні хабара викрито юрисконсульта Київського СІЗО

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури затримано на вимаганні та одержанні неправомірної вигоди юрисконсульта державної установи «Київський слідчий ізолятор» (ч. 3 ст. 368 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, службовець вимагав у громадянки грошові кошти за сприяння в оформленні та видачі довіреності державною установою «Київський слідчий ізолятор».

Так, 22.01.2021 після одержання грошових коштів в розмірі 500 доларів США юрисконсульта затримали неподалік місця роботи.

Наразі службовцю готується повідомлення про підозру та вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Заходи з викриття правопорушення здійснювалися прокурорами спільно зі слідчими СУ ГУ НП у місті Києві та працівниками ГУ БКОЗ СБ України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура