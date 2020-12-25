Затримано зловмисника, який вимагав у жінки 1500 доларів, погрожуючи кислотою

За процесуального керівництва Дергачівської місцевої прокуратури у порядку ст. 208 КПК України затримано чоловіка за фактом вимагання з погрозою заподіяння тяжких тілесних ушкоджень (ч. 2 ст. 189 КК України).

Як розповів керівник місцевої прокуратури Станіслав Пієв, досудовим розслідуванням встановлено, що з початку вересня 2020 року мешканець Дергачівського району вимагав у жінки передати йому 1 500 доларів США, які вона нібито заборгувала.

Погрожуючи жінці, чоловік обіцяв, що в разі якщо вона не віддасть йому грошові кошти, він виллє їй кислоту в обличчя, тим самим спричинить хімічні опіки, та вона залишиться інвалідом.

24 грудня 2020 року в ході проведення слідчих (розшукових) дій після отримання частини грошових коштів у сумі 14 000 грн чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування та оперативний супровід здійснює Дергачівський ВП ГУНП в Харківській області.

Слідчі дії тривають.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури