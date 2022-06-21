Вкотре судитимуть чернівчанина, який пограбував знайому та вистрибнув у вікно

4 травня до поліції звернулася 27-річна жителька обласного центру і повідомила, що товариш відкрито заволодів її чотирма тисячами гривень та втік з місця інциденту.

Правоохоронці оперативно встановили та затримали порушника. Наразі поліцейські зібрали достатню кількість доказів протиправної діяльності чоловіка. За скоєне йому загрожує від семи до десяти років позбавленням волі.

Під час досудового розслідування співробітники Чернівецького райуправління поліції встановили, що того дня 38-річний місцевий житель гостював у знайомої. Чернівчанин відкрито заволодів грошима жінки та вистрибнув через вікно квартири.

У результаті проведених оперативно-розшукових заходів правоохоронці за лічені хвилини затримали порушника неподалік скоєння злочину. Чоловік раніше притягувався до кримінальної відповідальності та відбував покарання у місцях позбавлення волі.

Слідчі поліції під процесуальним керівництвом Чернівецької окружної прокуратури завершили досудове розслідування та скерували матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом до суду для розгляду. Йому інкримінують вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України.

Відділ комунікації поліції Чернівецької області