На Черкащині затримали чоловіка, який до смерті побив свого односельця

Зловмисник роздягнув мертвого товариша та сховав його тіло біля покинутої будівлі прикидавши гіллям й сухою травою, а сам — втік. Наразі підозрюваний знаходиться під вартою. Йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

20 лютого до сектору поліцейської діяльності селища Маньківки звернулася жінка. Вона повідомила, що від 16 лютого не бачила свого чоловіка, який пішов з дому. Поліцейські почали пошуки зниклого. Проводили подворовий обхід та опитували жителів селища Буки.

Правоохоронці отримали від односельців інформацію, що востаннє бачили чоловіка разом із 37-річним раніше судимим місцевим мешканцем. Обидва чоловіки разом розпивали алкогольні напої після чого — обидва зникли.

Правоохоронці встановили місцезнаходження одного із чоловіків, а згодом знайшли й іншого. Тіло 50-річного жителя Буків виявили біля покинутої будівлі. Його товариш зізнався, що побив чоловіка під час конфлікту й від отриманих травм потерпілий помер.

Слідчі зібрали речові докази та, за процесуального керівництва Маньківського відділу Уманської окружної прокуратури, повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Наразі йому обрали запобіжний захід – тримання під вартою. Зловмиснику загрожує від семи до десяти років позбавлення волі.

Сектор комунікації поліції Черкаської області