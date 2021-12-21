На Вінниччині 17-річний хлопець пограбував магазин, прорубавши сокирою дірку в стіні (фото)

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У Бершадській громаді розшукали злодія, який пограбував сільський магазин. Виявилося, що гроші та товар поцупив 17-річний хлопець. До приміщення підліток потрапив завдяки сокирі.

Про це повідомляють у Гайсинському районному управлінні поліції.

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«До правоохоронців звернувся житель села П’ятківка з повідомленням, що з місцевого магазину викрадено 15 тисяч гривень, алкоголь та сигарети. Провівши оперативні та розшукові заходи, поліцейські встановили, що до злочину може бути причетний 17-річний місцевий мешканець.

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Викрадене у нього вилучили. Встановлено, що зловмисник прорубав сокирою отвір у стіні та проник до магазину, звідки викрав гроші та товари». // Вартові еспресо

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