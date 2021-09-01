На Вінниччині хлопець убив кохану через ревнощі і покінчив з собою

У Вінниці 31-річний чоловік жорстоко вбив 20-річну колишню кохану. На її тілі знайшли близько тридцяти ножових поранень. Трагедія сталася в обласному центрі в найманій квартирі. Коли поліція з’ясувала, де живе підозрюваний і приїхала до нього додому, він уже повісився.

Детальніше про це – в матеріалі OBOZREVATEL.

Хоч і тиха, але могла за себе постояти

У маленькому місті Томашпіль на Вінниччині поховали 20-річну Ірину Кузнєцову, студентку факультету іноземних мов Донецького національного університету ім. Василя Стуса (виш зараз розташований у Вінниці).

Поминки по Ірині справляли в їдальні місцевої школи, яку дівчина і закінчила всього три роки тому. По місту повзуть різні чутки про те, що могло статися з відмінницею і дуже скромною єдиною дочкою Валентини К., педагогині, яка викладає вже багато років у школі в сусідньому селі.

Ішла на медаль

«Коли ми вчилися в школі, Ірина була скромною і тихою дівчинкою. Але це на перший погляд. Насправді вона завжди вміла постояти за себе, варто було її комусь зачепити. Та й мама не давала скривдити єдину дочку, яку вона виховувала одна. Іра добре вчилася з усіх предметів, ішла на медаль. Тільки не пам’ятаю, отримала вона її чи ні», – згадує одна з однокласниць.

У старших класах Ірина перейшла в інший клас, бо в своєму колективі в неї стосунки не склалися. В Іри була єдина подруга, з якою вони після школи разом і вступили до вишу на іноземні мови.

«У Вінницю з Донецька переїхав університет, і тепер багато випускників ідуть туди вчитися. У старших класах Ірі найняли репетитора з іноземної мови, ця професія тут вважається престижною», – пояснює однокласниця.

Роман почався у виші

У школі в Ірини хлопців не було, ніхто не помічав, щоб скромниця й відмінниця зустрічалася з кимось. Роман у неї почався, вже коли вона стала студенткою і поїхала жити до Вінниці.

Там вона й зустріла Віталія. Він набагато старший за дівчину, в них різниця 10-11 років. Чоловік уже був одружений, у нього є дитина. Сам він родом із села Голубівка Жмеринського району. У Вінниці працював у магазині.

Зустрічалися вони три роки. Разом жили, навіть їздили до батьків Віталія в село. Все начебто було серйозно. Проте він часто ревнував дівчину.

«Кажуть, що він побачив її з іншим, тому приревнував, і таке трапилося. Інші говорять, що вони вже розійшлися, коли він зустрів її з іншим хлопцем. Зараз уже важко сказати, що правда», – розповідає знайома дівчини.

За даними поліції, того фатального дня хтось із сусідів помітив чоловіка, який стукав у двері квартири, де Ірина винаймала кімнату. Таким способом і вирахували підозрюваного.

Оперативники приїхали в будинок до батьків Віталія. Проте він уже повісився у дворі на турніку, батькам залишив записку, в якій просив вибачення і говорив, що без Ірини жити не зможе.

Самі батьки не вірять у винуватість сина, вважають, що він не міг так жорстоко вбити дівчину. Жителі села розповідають, що Віталій не був агресивним. Так, він був одружений, але із сім’єю вже давно не жив і працював у Вінниці.

Щоправда, є й інша версія. Одна зі знайомих розповіла, що Віталій підіймав руку на колишню дружину та іноді був агресивний щодо інших. Також він нібито заборгував аліменти на дитину. А його матір завжди його захищала.