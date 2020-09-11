На Вінниччині пенсіонерка віддала шахраям 19 тисяч доларів

Черговий випадок шахрайства за популярною схемою «ваш син потрапив у біду» зафіксовано на Вінниччині. Зловмисники виманили у пенсіонерки з Хмільника 19 000 доларів США.

Як повідомляють у відділі комунікації ГУНП в області, 10 вересня до поліції звернулась 70-річна хмільничанка. Жінка розповіла, що близько третьої години ночі до неї на стаціонарний телефон зателефонував невідомий чоловік та повідомив, що її син вчинив вбивство. Аби він уникнув відповідальності незнайомець запропонував літній жінці заплатити значну суму грошей.

Потерпіла зібрала усі свої заощадження та вночі віднесла кошти в зазначене зловмисником місце на дитячому майданчику. А вранці пенсіонерка зателефонувала синові й тоді зрозуміла, що її ошукали.

За цим фактом наразі відкрито кримінальне провадження. Якщо шахрая впіймають, йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

«Аби не стати жертвою шахраїв, не довіряйте незнайомим особам та подібним дзвінкам. Одразу перевіряйте інформацію, отриману від незнайомців, якщо вона стосується ваших рідних та близьких.