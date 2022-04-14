На Вінниччині поліція викрила та затримала торговця зброєю

Слідчі обласного главку поліції спільно зі співробітниками СБУ задокументували злочинну діяльність 46-річного жителя Гайсинського району. Під час проведення ряду обшуків у підозрюваного та його спільників правоохоронці вилучили гранати та набої, які зловмисник планував продати.

За словами начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Євгена Кронівця, на початку квітня оперативники Служби безпеки України спільно зі слідчими провели оперативні заходи і задокументували продаж зловмисником нарізної вогнепальної зброї та набоїв.

В межах розслідування провадження, розпочатого за ст. 263 Кримінального кодексу України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), за місцем проживання фігуранта та спільників правоохоронці провели ряд санкціонованих обшуків.

Слідчі вилучили дві гранати Ф-1 із запалами та майже три сотні набоїв калібру 9 мм.

За оперативними даними – боєприпаси зловмисник планував продати.

13 квітня 46-річному затриманому оголошено про підозру, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу на період досудового розслідування. Такий злочин карається позбавленням волі до семи років.

Процесуальне керівництво розслідування здійснює Вінницька спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері. Правова кваліфікація діям спільників зловмисника буде надана після проведення всіх необхідних процесуальних дій.

Відділ комунікації поліції Вінницької області